Prodesp é finalista em prêmio latino de serviço digital no setor público

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a Prodesp, foi selecionada para a final do DatacenterDynamics Awards, que está em sua 6ª edição e pela primeira vez tem todos os países latino-americanos na disputa.

A Prodesp foi inscrita na categoria Melhor Projeto de Serviço Digital no Setor Público. O trabalho selecionado foi “Monitoramento e análise de tráfego dos 17 mil links que compõem a Intragov (Rede Multisserviços do Estado de São Paulo)”. Com ele, a Prodesp concorre com agora na decisão com outras 18 empresas da América Latina.

No total, foram mais de 120 candidaturas, divididas entre 70 organizações de Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Chile, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai. As empresas apresentaram seus projetos para as sete categorias do prêmio, além de uma oitava, cujo vencedor será eleito por um corpo de jurados composto por mais de 25 especialistas.

Além dessa candidatura, a Prodesp concorreu também na categoria Melhor Transformação em Data Center com o projeto de “Implantação do Centro de Controle e Monitoramento do Complexo Data Center”. A cerimônia de entrega do prêmio à empresa vencedora acontecerá no dia 26 de setembro no Foro Masaryk , na Cidade do México.

DCD Awards 2016

No ano passado, a Prodesp venceu a categoria Melhor Projeto de Cloud, da edição brasileira do DatacenterDynamics Awardsm, com o projeto “Nuvem Privada”. Na ocasião, os vencedores foram reconhecidos pela “inovação, liderança e forma de pensar diferenciada em toda a indústria de Data Center”, segundo a organização.

A análise do júri levou em conta tanto a proposta como os detalhes da operação, iniciada quando o produto foi lançado para comercialização.