Processo Seletivo do governo irá contratar mais de 1,2 mil estagiários

Prazo para inscrição vai até o dia 17 de setembro; oportunidades em diferentes áreas estão distribuídas em diversos municípios do Estado

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo que irá formar cadastro reserva de estagiários de Nível Médio, Técnico e Superior em órgãos e entidades de todo o Estado de São Paulo, por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

No total, existem 1.279 oportunidades em diversos municípios paulistas distribuídas em diferentes áreas, como Administração de Empresas, Administração Pública, Agenciamento de Viagem, Agente Comunitário de Saúde, Agricultura, Agronegócio, Alimentos, Bacharelado em Informática, Bacharelado em Sistema e Tecnologia da Informação, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, entre muitas outras.

Os participantes classificados na Prova Objetiva de múltipla escolha, que versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, devem exercer as funções mediante remunerações que variam de R$ 340 a R$ 1.009, em jornadas de trabalho de 4h ou 6h diárias, em um dos vários órgãos ligados ao Governo do Estado de São Paulo.

Veja aqui a lista de áreas, dos municípios e dos órgãos em que as vagas estão disponíveis.

Veja aqui o edital com mais informações sobre o processo seletivo.

O prazo para se inscrever nesta seleção vai até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2017 e o procedimento deve ser feito pelo site do CIEE no endereço eletrônico www.ciee.org.br.