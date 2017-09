11ª edição da Primavera de Museus tem tema “Museu e suas Memórias”

A Primavera de Museus está de volta. Nesta 11ª edição o evento vem com o tema ‘Museus e suas memórias’. A ação acontece em todo o Brasil entre os dias 18 e 24 de setembro. São Paulo participa com o Museu do Catavento, Arte Sacra, Casa de Portinari, Casa Brasileira, Museu da Imigração, do Café, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e Museu Índia Vanuíre.

O Museu da Casa Brasileira participa com programação especial durante a semana inteira da Primavera de Museus. São atividades educativas, mostra ‘Diálogo Design: Polônia Brasil’ e show do grupo Zikir.

O Museu Casa de Portinari, em Brodowski, promove o ‘Encontro Memória Coletiva’ na quarta-feira (20), às 19h. Um debate com personalidades brodowskianas que fizeram parte do Projeto de História Oral do Museu. E na sexta-feira (22), às 20h, haverá o espetáculo da Cia. Minaz de Ribeirão Preto.

O Museu do Imigrante preparou espera os visitantes performances artísticas, encontros de formação, apresentação musical e atividades educativas.

No Catavento, além da Visita Histórica, haverá a exposição “Do Palácio das Indústrias ao Catavento”. Por meio de imagens será contada a história do edifício.

O Museu de Arte Sacra será palco de uma oficina de fotografia ‘pinhole’. Técnica artesanal de câmera de orifício que utiliza latas no lugar de máquinas fotográficas. Além de produzir as imagens, os visitantes poderão revelar suas fotos no laboratório P&B e levá-la para casa.

O Museu do Café, em Santos, participa com ações especialmente planejadas para esta edição. Durante o período o Núcleo Educativo apresenta atividades com o tema ‘Bolsa Oficial de Café e seus espaços’, um olhar sobre a história com ‘totens’ descritivos e visita mediada.

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, apresenta atividades diversificadas. Varia de trilha ecológica, música ilustrada, curso para professores, até repertório de 100 anos de samba, entre outras.

O Museu Índia Vanuíre traz palestras entre os dias 19 a 24. Serão orientações educativas e encontros com indígenas. No sábado a instituição também celebra 50 anos de existência.