PrevineSP: Saiba o que fazer para se proteger dos raios neste verão

Vídeo animado explica como o cidadão deve proceder durante as tempestades; Operação Chuvas de Verão já começou no Estado de SP

Você sabia que a descarga elétrica de um raio corresponde a cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico? Para alertar sobre esse perigo e com o objetivo de proteger a população dos raios, o Governo do Estado realiza durante a #OperaçãoVerãoSP uma campanha de prevenção, a #PrevineSP. Assista, ao lado, um vídeo em motion graphics que explica de forma didática como proceder nas chuvas de verão.

Confira abaixo as orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo para se proteger dos raios durante as tempestades:

– Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol;

– Abrigue-se em casa, edifício ou em instalação subterrânea como metrô;

– Não permaneça em rio, mar, lago ou piscina;

– Se estiver no carro, mantenha os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo;

– Caso não encontre um abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos, curvado para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles até a tempestade passar;

– Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de arame;

– Evite soltar pipas, carregar objetos, como canos e varas de pesca e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;

– Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões;

– Evite o uso de telefone, a menos que seja sem fio ou celular;

– Fique afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos;

– Evite tomar banho durante a tempestade.

Operação Chuvas de Verão

São Paulo deu início no dia 1º de dezembro à Operação Chuvas de Verão, que tem como objetivo a preservação de vidas e a redução de danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período de chuvas que se aproxima. Com vigor até o dia 31 de março de 2018, a ação vai englobar os Planos Preventivos da Defesa Civil, o PPDC, específicos para escorregamentos e inundações, com o objetivo de prevenir e aliviar os impactos associados aos eventos típicos do período chuvoso. Lei mais, clicando aqui.

#OperaçãoChuvasdeVerãoSP

#PrevineSP