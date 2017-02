Prêmio Mario Covas valoriza a boa prática dos serviços públicos; inscreva-se

Objetivo do prêmio é valorizar as iniciativas positivas e possibilitar a troca de experiência

Prêmio Mário Covas está com inscrições abertas

As inscrições para a 12ª Edição do Prêmio Mário Covas já estão abertas. Esse ano, os trabalhos poderão ser inscritos nas categorias Melhoria dos serviços prestados ao cidadão e Melhoria da gestão governamental. O objetivo do prêmio é valorizar as iniciativas positivas e possibilitar a troca de experiência das ações que resultaram no aumento da qualidade dos serviços públicos e dos processos organizacionais.

Na categoria Melhoria dos serviços prestados ao cidadão o júri avaliará as ações mais inovadoras que contribuíram para a melhoria das relações entre o cidadão e a Administração Pública.

Já na categoria de Melhoria da gestão governamental as iniciativas voltadas à maior eficiência e agilidade no serviço público serão avaliadas, assim como as ações que otimizaram o uso dos recursos públicos.

Podem participar do prêmio servidores públicos estaduais dos poderes Executivo, Legislativo Judiciário do Estado de São Paulo e dos municípios do Estado de São Paulo.

A inscrição é gratuita e poderá ser feita no site do Prêmio. Na página também está disponível o regulamento da competição e informações sobre os cases vencedores das edições anteriores.