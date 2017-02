Praia Acessível-Esporte para Todos faz sucesso no verão

O vôlei sentado é uma das atividades oferecidas pelo Praia Acessível-Esporte para Todos

Surf adaptado, modalidade do Praia Acessível – Esporte para Todos

Banho assistido dá oportunidade para pessoas com deficiência possam tomar banho de mar

No calor do verão, programa Praia Acessível – Esporte para Todos atrai muitas pessoas

O Praia Acessível – Esporte para Todos está fazendo sucesso por onde passa. Coordenado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o apoio da Sabesp, o programa é dirigido para as pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos e cadeirantes, nas praias do litoral paulista.

Desenvolvido nos finais de semana, a partir das quintas-feiras, o Praia Acessível – Esporte para Todos esteve nos municípios de Santos e Praia Grande, e se encontra no Guarujá, no momento. A partir de 16 de fevereiro, segue para Caraguatatuba.

Pelo projeto, os participantes participam de diversas modalidades de esporte adaptado. Tem vôlei sentado, surf adaptado, handbike, frescobol adaptado e piscina infantil.

E para quem tem dificuldades para tomar banho de mar, o Praia Acessível – Esporte para Todos oferece cadeiras especialmente desenvolvidas que superam a areia da praia e podem entrar na água. No banho assistido, como é chamada a atividade, a pessoa é acompanhada o tempo todo por um monitor, garantindo a segurança do participante.

O programa mantém um site na Internet. Clique aqui para obter mais informações.