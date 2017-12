Poupatempo Móvel fica em Embu Guaçu até sábado (9)

Unidade estará disponível na Praça Ivan Braga de Oliveira, no centro da cidade, com capacidade para atender até 270 pessoas por dia

Moradores de Embu Guaçu e região interessados em tirar documentos como Carteira de Identidade (RG) e Atestado de Antecedentes Criminais (AAC) ou fazer consultar em serviços públicos via Internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem utilizar a unidade do Poupatempo Móvel.

O atendimento começou nesta terça-feira (5) e segue até o próximo sábado (9), sempre das 9h30 às 15h30. A unidade ficará na Praça Ivan Braga de Oliveira, no centro da cidade.

O Poupatempo Móvel tem capacidade para atender aproximadamente 270 pessoas por dia. Quem emitir o RG por lá, poderá retirá-lo em data e local informados no protocolo de atendimento.

Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora do atendimento.

Desde a implantação do novo modelo do veículo do Poupatempo, em janeiro de 2015, o posto móvel já percorreu mais de 15 mil quilômetros.

Com a infraestrutura das unidades fixas, o Poupatempo Móvel possui 16 posições para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 pessoas. O veículo é equipado com ar-condicionado e porta PNE – acessível para pessoas com deficiência.