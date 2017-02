Poupatempo Móvel atende na região da Vila Formosa até 4 de março

Unidade móvel do Poupatempo está localizada à Praça Nossa Senhora das Vitórias, altura do número 89

Mora na Vila Formosa ou na região e precisa resolver alguma questão relacionada aos seus documentos? Então, aproveite que o Poupatempo Móvel está no bairro!

A unidade está localizada à Praça Nossa Senhora das Vitórias, altura do número 89. Os atendimentos são de terça a sábado, das 8h30 às 16h30, até o dia 4 de março.

Até lá, os cidadãos poderão solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), além de serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG será realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora do atendimento.