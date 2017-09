Atenção: últimos dias para aproveitar o Poupatempo Móvel em São Mateus

Os moradores de São Mateus, na zona leste da capital, têm até o próximo sábado, dia 2 de setembro para aproveitar os serviços oferecidos pelo Poupatempo Móvel.

A unidade está localizada na Avenida Ragueb Chohfi, 1.400, no estacionamento da Prefeitura Regional de São Mateus, e atende o público das 9h às 16h30.

Os cidadãos podem solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG) e de Atestado de Antecedentes Criminais.

Também são oferecidos serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora do atendimento.

Poupatempo móvel

Desde a implantação do novo modelo de veículo, em janeiro de 2015, o posto móvel já percorreu mais de 15 mil km. Com toda a infraestrutura das unidades fixas, o Poupatempo Móvel reúne 17 pontos para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 pessoas.

Com 15 metros de comprimento, que se expandem com o simples acionamento de um controle remoto, oferecendo uma área útil de 95 metros quadrados para o atendimento ao público, o veículo oferece ar-condicionado e acessibilidade para para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Desde que foi implantada, a unidade que atende a Grande São Paulo já realizou aproximadamente 100 mil serviços.