Poupatempo Móvel atende na Vila Maria até 11 de fevereiro

Serviços prestados pela unidade do programa estadual estarão à disposição da população de terça a sábado, das 8h às 16h45

Unidade Móvel do Poupatempo leva os serviços do Estado para os locais mais afastados

O Poupatempo Móvel estará à disposição dos moradores da Vila Maria, zona norte de São Paulo, até o dia 11 de fevereiro. A unidade ficará estacionada na Rua General Mendes, 111 (dentro no estacionamento da Prefeitura Regional de Vila Maria – Vila Guilherme). Os atendimentos serão de terça a sábado, sempre das 8h às 16h45.

Durante o período, os cidadãos poderão solicitar a emissão de documentos e utilizar os serviços públicos pela Internet. No local serão emitidos RG, Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), B.O Eletrônico, consulta de multas e pontuação na Carteira de Habilitação (CNH), além de emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitidos em SP que não tenham pendências judiciais, o AAC pode ser retirado na local.

No site do Poupatempo é possível verificar os próximos locais onde as unidades móveis prestarão atendimento.