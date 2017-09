Poupatempo Guarulhos faz 15 anos com 29 milhões de atendimentos

O Poupatempo Guarulhos completou 15 anos com números expressivos no atendimento aos cidadãos. Desde a inauguração, a unidade já realizou mais de 29 milhões de atendimentos. A média mensal é a prestação de cerca de 185 mil serviços – mais de 8 mil atendimentos diariamente.

O Detran.SP está entre os órgãos mais procurados no local e soma 4,9 milhões de documentos emitidos, com destaque para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Secretaria do Emprego (Sert) também é bastante acionada para emitir Carteira de Trabalho e solicitações de seguro-desemprego, com 3,5 milhões de atendimentos.

Já o Instituto de Identificação (IIRGD), que oferece documentos como RG e Atestados de Antecedentes Criminais, já foi solicitado pelo cidadão 3,1 milhões de vezes em Guarulhos.

O Poupatempo Guarulhos conta ainda com atendimentos do AcessaSP, e-poupatempo, Escreve Cartas, Jovem Cidadão, Secretaria da Fazenda, Tribunal Regional Eleitoral, Banco do Povo, Bandeirante Energia, CDHU, Ministério Público Estadual e um correspondente bancário para pagamento de taxas e serviços.

A unidade também disponibiliza para os cidadãos o “Encontre seu pai aqui”, destinado a esclarecer casos de investigação de paternidade.

A expectativa é a unidade ampliar ainda o atendimento ao cidadão. No último dia 14, ela passou a atender no Internacional Shopping Guarulhos. Modernizado, o Poupatempo está com inovações tecnológicas para oferecer mais conforto e agilidade na prestação dos serviços.

O novo local conta com estacionamentos e é atendido por mais de 40 linhas de ônibus. A unidade é a primeira com totens em local externo, permitindo a utilização fora do horário do expediente.

Programa Poupatempo



O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Desde a inauguração, em 1997, já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente são 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.