Poupatempo ensina como fazer o cadastramento biométrico

Estado de São Paulo possui 85 municípios com obrigatoriedade do cadastramento já para as eleições de 2018; confira lista

O cadastro biométrico não é obrigatório para as eleições de 2018 na maior parte das cidades do Estado de São Paulo. A obrigatoriedade para 2018 vale apenas para 85 municípios. Veja se seu município está na lista abaixo.

Aguaí, Altinópolis, Araçoiaba da Serra, Areias, Auriflama, Bilac, Botucatu, Cabrália Paulista, Caiabú, Cananéia, Canitar, Catanduva, Chavantes, Coronel Macedo, Cunha, Descalvado, Divinolândia, Elisário, Floreal, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Guará, Guarani D`Oeste, Guararapes, Guarulhos, Guzolândia, Indiana, Indiaporã, Inúbia Paulista, Itatinga, Jeriquara, João Ramalho, Junqueirópolis, Lagoinha, Lucélia, Macedônia, Magda, Martinópolis, Meridiano, Miguelópolis, Mirante do Paranapanema, Monções, Monte Azul Paulista, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Independência, Nova Luzitânia, Ocauçu, Oriente, Ouroeste, Paraíso, Pardinho, Pedranópolis, Pedregulho, Piacatu, Piquerobi, Piquete, Piratininga, Pracinha, Quatá, Queluz, Regente Feijó, Ribeirão do Sul, Ribeirão dos Índios, Rifaina, Rubiácea, Salto de Pirapora, Salto Grande, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Anastácio, Santo Antônio da Alegria, São João de Iracema, São Luís do Paraitinga, São Sebastião da Grama, Sorocaba, Taciba, Tambaú, Taquarituba, Terra Roxa, Várzea Paulista, Vera Cruz, Viradouro, Votorantim.

A coleta biométrica está sendo feita nos postos Poupatempo. O atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também está disponível em 14 postos do Poupatempo. Na capital, nos postos Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé. Na Região Metropolitana, em Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo. No interior, em Franca e Sorocaba.

O atendimento do TRE nos 14 postos do Poupatempo é por ordem de chegada. E, está sujeito a encerramento de senhas devido à capacidade de atendimento diária de cada unidade.

Os postos Poupatempo atendem normalmente aos sábados no período da manhã. Para consultar o horário de funcionamento de cada unidade do Poupatempo acesse www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe gratuitamente o aplicativo SP Serviços.

Para o cadastramento biométrico é necessário um documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência e título de eleitor, se tiver.

Agendamento TRE

O atendimento para biometria nos Cartórios Eleitorais, do TRE, de todo o Estado é realizado exclusivamente por agendamento pelo site www.tre-sp.jus.br, por meio deste link aqui.

ATENÇÃO: É falso o boato sobre multas e bloqueios

O Poupatempo esclarece que nenhum eleitor terá documentos pessoais bloqueados nem pagará multa de 150 reais caso não realize o cadastramento biométrico até dia o 7 de dezembro. A mensagem divulgada em redes sociais é falsa.

Nas 85 cidades onde a biometria é obrigatória, o eleitor que não comparecer nos prazos estabelecidos terá o seu título cancelado.