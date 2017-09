Poupatempo moderniza canais de atendimento ao cidadão

Nos últimos anos, o Poupatempo aprimorou seus sistemas e procedimentos adotando as melhores tecnologias disponíveis para melhorar o atendimento à população. Além do Portal e do aplicativo SP Serviços, o cidadão pode obter outras informações virtuais através do Poupinha SP, disponível no portal e no Messenger, que também faz agendamentos no Poupatempo.

Outra inovação tecnológica são os totens de autoatendimento já disponíveis nas 18 maiores unidades do Poupatempo. Esses equipamentos serão instalados também na parte de fora das instalações, permitindo agendamento e, inclusive, a conclusão de alguns serviços sem necessidade de atendimento presencial.

Com essas inovações, o antigo sistema de atendimento telefônico (Disque Poupatempo), criado há 20 anos, deixou de ser o principal canal de atendimento e tornou-se obsoleto. Para continuar inovando e melhorando o serviço prestado à população, o Poupatempo segue buscando a solução mais eficiente e compatível com tecnologias mais modernas. Durante esse período, o Disque Poupatempo ficará indisponível.

Segundo a diretoria do Poupatempo, para resolver eventuais problemas, a população tem à disposição 71 unidades fixas e uma móvel. Ao completar duas décadas este ano, o Poupatempo reafirma o propósito de atender a todos com eficiência, qualidade e rapidez. Sempre com as mais modernas tecnologias para aproximar o Estado do cidadão.

