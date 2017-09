Cidade de Porto Feliz inaugura unidade do Creche Escola

Com investimento de R$ 1,6 milhão, equipamento atenderá 150 alunos de até 5 anos de idade; programa já concluiu 265 unidades no Estado

Os moradores do município de Porto Feliz, na região de Itu, celebraram nesta segunda-feira (25) a entrega de uma nova unidade do Programa Creche Escola. O governador Geraldo Alckmin entregou o equipamento, fruto de parceria entre a Secretaria da Educação e a prefeitura local, com capacidade para atender até 150 crianças de até 5 anos de idade.

“A primeira infância é o que há de mais importante. Estamos inaugurando hoje a creche de número 265, equipada, e prédio para prefeitura. Temos mais 275 em obras e aqui mesmo em Porto Feliz já temos mais uma. Melhor investimento público que existe é educação, criança, área social e saúde”, afirmou o governador.

O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. O local também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

O Centro de Educação Infantil Municipal Giovanna de Oliveira Leite é resultado de um investimento de mais de R$ 1,6 milhão. No convênio, a Secretaria é responsável pelo repasse dos valores financeiros e do processo de acompanhamento das obras.

Já as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

Desde a implantação do Projeto Creche Escola, em 2011, foram concluídas 265 unidades e outras 275 estão em execução. Na região de Itu outras quatro unidades já foram inauguradas e cinco estão sendo construídas com a previsão de 650 novas vagas.