População ganha mais 2,8 km de metrô em São Paulo com três novas estações

Estimativa é que mais de 60 mil usuários sejam beneficiados diariamente com início da operação de novo trecho da Linha 5-Lilás

O Metrô de São Paulo iniciou a operação de um novo trecho de 2,8 km e das estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin, da Linha 5-Lilás. Mais de 60 mil usuários serão beneficiados com a abertura dessa nova extensão, inaugurada nesta quarta-feira (6) pelo governador Geraldo Alckmin, que ainda lembrou a recente abertura da estação Engenheiro Goulart na linha 12 da CPTM.

“Nós inauguramos há 40 dias uma nova estação, a estação Engenheiro Goulart na linha 12, saída para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. E 40 dias depois estamos entregando agora três estações aqui na linha 5, as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin”, disse o governador, antes de elogiar a tecnologia vista na linha 5.

“Estações moderníssimas, uma das mais bonitas do mundo. Com toda sustentabilidade, escadas rolantes, elevadores para pessoas com deficiência, idosos. Só esta estação (Brooklin) tem 30 metros de profundidade é impressionante o avanço da engenharia brasileira”, completou Alckmin.

A arquitetura das estações privilegiam a sustentabilidade, com uma cúpula de vidro em seus acessos principais. Além do elemento visual marcante, elas permitem ampla entrada de luz natural, gerando economia de energia elétrica. Os vidros ainda protegem contra a entrada de raios ultravioleta e reduzem a retenção de sujeira, facilitando a limpeza.

Além de elogiar o projeto, o governador lembrou a relevância da linha, que passa por grandes avenidas da Zona Sul e vai atender usuários de uma importante rede hospitalar da capital paulista. “Essa linha é a linha dos hospitais, que aqui vai atender o Hospital do Servidor, a AACD, hospital Santa Casa de Santo Amaro, o Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital São Paulo… Então é uma linha importantíssima, nós já tínhamos entregado a Adolfo Pinheiro e hoje estamos entregando três”, disse Alckmin, que pretende acelerar a entrega de mais estações da linha.

“E a meta do Dr. Clodoaldo, que vai apertar o máximo que ele puder, estamos com 5,500 trabalhadores nessa obra, é entregar mais seis estações. Essa é a meta. Ficará só Campo Belo para o ano que vem e aí nós teremos mais 10 estações entregues”, comentou Alckmin, citando o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni.

Com a inauguração desse novo trecho, o sistema metroviário paulista passará a ter 81,1 km e 71 estações. E a tendência é ampliar esses números em breve. “Entregaremos ainda este ano. Até o final do ano, a estação Higienópolis-Mackenzie e, até março do ano que vem, entregaremos também a Oscar Freire. E entregaremos mais oito estações da linha 15 do monotrilho, que vai de Oratório até São Matheus, na zona leste de São Paulo”.

O governador ainda fez questão de ressaltar os benefícios à população. Tanto pelo melhor atendimento do metrô como pelos empregos gerados com as obras. “Um conjunto de obras muito importante. Transporte de alta qualidade, melhorando a vida da população de SP”, disse Alckmin, antes de citar os empregos proporcionados. “Hoje o metrô gera 3 mil postos de trabalho só na linha 5. Construção civil é muito emprego”.

Período experimental com acesso gratuito

Inaugurada nesta quarta-feira (6), as estações vão passar por período de 60 a 70 dias de visitação. De segunda a sábado, inclusive feriados, das 10h às 15 horas, os usuários poderão conhecer e utilizar gratuitamente o que há de mais moderno em sistema metroviário no Brasil: as estações, os trens (nova frota P) e o sistema de sinalização e comunicação (CBTC).

A operação assistida consiste na apresentação da estação aos usuários, garantindo a infraestrutura necessária para o funcionamento dos terminais e permitindo a maturação dos equipamentos e sistemas, como os de alimentação elétrica, sinalização, controle de tráfego e de telecomunicações.

A operação nesse formato segue o padrão internacional para a abertura de novas estações de metrô. O horário será ampliado gradativamente até chegar ao funcionamento pleno, das 04h40 à meia-noite, como em toda a rede.

Durante essa etapa, as novas estações serão atendidas por um trem exclusivo que vai percorrer o trecho entre Brooklin e Adolfo Pinheiro. Quem desejar seguir viagem para as demais estações da linha 5, será orientado pelos funcionários do Metrô sobre como acessar a área paga e embarcar em um outro trem. Cartazes e mensagens sonoras também vão auxiliar na orientação.

Detalhes das estações inauguradas

Brooklin: localizada no cruzamento das avenidas Roque Petroni Júnior e Santo Amaro, com 24 metros de profundidade, e 13.151 m² de área construída, tem dois acessos, duas plataformas laterais, 24 escadas rolantes, cinco elevadores, sanitários e bicicletário. Estima-se que 30 mil pessoas devam embarcar nesta estação todos os dias.

Borba Gato: Com 9.667 m² de área construída, o acesso principal da estação poderá ser alcançado tanto por quem vem da Avenida Santo Amaro como pela Avenida Adolfo Pinheiro. Além destes, há outros dois acessos secundários. A estimativa é que 20 mil usuários por dia embarquem na estação.

Alto da Boa Vista: A estação tem mezaninos inferior e superior com amplas aberturas que permitem ventilação e iluminação natural, desde a cobertura até as plataformas. Com profundidade de 24 metros, o equivalente a um prédio de oito andares, a estação possui 14 escadas rolantes, 11 escadas fixas, três elevadores, plataforma central e sanitários acessíveis em seus 8.960 m² de área construída. Estão previstos cerca de 10 mil embarques diariamente.

Ampliação da linha 5-Lilás – A ampliação da linha 5-Lilás compreende a construção de 11 km e 11 estações, de Adolfo Pinheiro (inaugurada em fevereiro de 2014) a Chácara Klabin, além da aquisição de 26 novos trens, implantação do moderno sistema de sinalização e controle – CBTC – em toda a linha e a construção do pátio de manutenção Guido Caloi.