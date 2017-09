Polícia Militar tem exposição de carros em São Bernardo

Mostra "Exposição de Viaturas Históricas" traz veículos antigos e ficará aberta até o dia 1 de outubro com entrada gratuita

Quer conhecer os carros antigos da Polícia Militar? Os moradores da região do ABC podem conferir as viaturas em exposição no São Bernardo Plaza Shopping. A mostra “Exposição de Viaturas Históricas” ficará aberta até o dia 1 de outubro.

No local, o público poderá conferir viaturas usadas desde a década de 1970 que conservam características originais da época. No acervo estão as raridades de diferentes modalidades de policiamento e mostram a evolução da PM durante os anos.

Aposentadas das rondas, algumas viaturas em exibição estiveram presentes em momentos importantes da história nacional.