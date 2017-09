Pesquisa de setembro do Procon constata leve alta no Cheque Especial

Pesquisa de taxa de juros realizada pela Fundação Procon-SP constatou alta na média do cheque especial. A taxa média do cheque passou de 13,38% para 13,41% ao mês. Apenas uma instituição financeira elevou a taxa, puxando assim para cima. Os demais bancos mantiveram os juros cobrados em agosto. Fazem parte do levantamento o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

No Cheque Especial a taxa média dos bancos pesquisados foi de 13,41% a.m.. O índice é superior ao obtido no mês anterior: 13,38 % a.m., representando uma alta de 0,03 ponto percentual.

A alteração da taxa de cheque especial foi promovida pelo Banco do Brasil, que elevou de 12,84% para 12,99% a.m., representando uma variação de 1,17% em relação a agosto.

Já no Empréstimo Pessoal a taxa média dos bancos pesquisados permaneceu a mesma do mês anterior, 6,34% a.m. Nenhuma instituição pesquisada alterou essa taxa.

Veja aqui a pesquisa completa.

O Procon-SP recomenda que consumidor somente solicite empréstimos nos casos de extrema necessidade. Isso porque o mercado financeiro não está acompanhando na mesma proporção as sucessivas quedas promovidas pelo COPOM na taxa Selic. Também é essencial avaliar se o solicitante terá condição de honrar posteriormente com esse compromisso financeiro.