Performance de dança surpreende passageiros da Estação Luz

Espetáculo "OKINOSMÓV – Um ballet nada russo" acontece no próximo dia 28 de junho Estação Luz da Linha 4-Amarela do Metrô

No próximo dia 28 de junho, os usuários da Estação Luz da Linha 4-Amarela do Metrô voltam a conferir trechos do espetáculo OKINOSMÓV – Um ballet nada russo, de Chris Belluomini. A série de apresentações mensais do Núcleo Luz, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis, segue até novembro.

A proposta do grupo é surpreender os usuários na estação, já que a construção da dramaturgia se baseia na inquietação e na incerteza humanas, reforçadas pelo título do espetáculo OKINOSMÓV, uma brincadeira com a expressão “o que nos move”. A coreografia começa com pequenos grupos que vão se somando até completar o elenco final, composto por 38 jovens, de 18 a 24 anos de idade.

Além de contribuir para a mobilidade urbana, a iniciativa promove acesso à cultura e possibilita uma experiência de viagem diferente para os passageiros. Este projeto também conta com o patrocínio da Prodesp, ambos por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Sobre o Núcleo Luz

Criado em 2007, o Núcleo Luz faz parte do Programa Fábricas de Culturas da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, gerenciado pela POIESIS. Um projeto que oferece oportunidade a jovens de baixa renda experimentar a linguagem da dança.

Os aprendizes de 14 a 24 anos vivenciam atividades com o corpo e atividades socioculturais, como balé clássico, danças contemporânea e afro-brasileira, capoeira, música e percussão e literatura, entre outras. O projeto é gratuito e oferece bolsa-auxílio, alimentação e transporte.