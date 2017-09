Centro Paula Souza sedia Farol da Moda e CurveWear 2017

A quinta edição do Farol da Moda no Centro Paula Souza (CPS) já começou. Ela acontece no bairro Santa Ifigênia, na Capital e vai até o dia 29 de setembro. O evento traz palestras e oficinas gratuitas sobre temas relacionados à moda. Também terá desfiles de encerramento dos alunos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais).

Paralelamente, o CPS também sediará a segunda edição do CurveWear, Simpósio Nacional de Negócios de Moda Plus Size. Uma iniciativa da Associação Brasil Plus Size para debater a produção e geração de valor da cadeia de moda plus size no País.

Neste ano o Farol da Moda homenageia Alceu Penna, cartunista, estilista e pioneiro em moda no Brasil. Entre os profissionais que participam das atividades previstas estão os estilistas José Gayegos e Flávia Aranha. Além do stylist Lucio Fonseca, o pesquisador Brunno Almeida Maia e profissionais da revista Burda.

O curso técnico de Modelagem do Vestuário montou um desfile para apresentar ao público.

Os dois eventos são abertos a qualquer interessado e a programação está disponível na página do Facebook do Farol da Moda.