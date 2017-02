Parte da expansão da Linha 5-Lilás, estação Brooklin está 98% concluída

Neste sábado, 4, Geraldo Alckmin vistoriou as obras da nova estação, que deve receber 29,4 mil passageiros por dia

















Com previsão de receber 29,4 mil pessoas por dia, a estação Brooklin, localizada na esquina das avenidas Roque Petroni Junior e Santo Amaro, já está com 98% das obras concluídas. O andamento das ações para a finalização da nova estação, que integrará a linha 5-lilás do Metrô, foi acompanhado de perto pelo governador Geraldo Alckmin, que vistoriou o local neste sábado, 4.

“O maior problema das metrópoles é a mobilidade, o transporte de alta capacidade. Por isso, estamos extremamente felizes com esta grande notícia. Em julho, nós vamos entregar três estações: Brooklin, Alto da Boa Vista e Borba Gato. Ainda este ano, entregaremos, ao todo, seis estações”, afirmou Alckmin durante a visita.

A Linha 5-Lilás transporta cerca de 270 mil passageiros por dia, no trajeto entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro. São 9,3 quilômetros de extensão e sete estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze e Adolfo Pinheiro.

Quando estiver concluída, a Linha 5-Lilás passará a atender 800 mil passageiros por dia, com 20 quilômetros de extensão e 17 estações ao todo, contando com os dez novos pontos: Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.