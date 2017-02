Parques de SP contam com acessibilidades nas trilhas

Cada vez mais, os Parques de São Paulo têm recebido investimentos, via Secretaria do Meio Ambiente, para projetos de acessibilidade. No parque Villa-Lobos, por exemplo, o visitante vai encontrar o Circuito das Árvores, uma trilha acessível que consiste em uma passarela que chega até 3,5 de altura e tem uma extensão de 120m.

Aliás, o Circuito foi criado no dia 21 de setembro – Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Além disso, o parque conta com rampas, banheiros acessíveis, mapas táteis, tudo pensando na inclusão dos cidadãos.

Quem visita o Jardim Botânico, pode conhecer a Trilha da Nascente totalmente projetada para atender quem cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes visuais, o local é é uma passarela de madeira fixa, projetada para não causar impacto na Mata Atlântica. Plana ela guia o visitante para uma espécie de observatório para a nascente do Rio Ipiranga.

Outro local que tem acessibilidade é a Trilha do Silêncio, que fica no parque Estadual do Jaraguá. Ela conta com corrimões e placas com informações em braile. Lá, o único som que pode ser ouvido é o da natureza.