Fique atento as palestras do Procon-SP em fevereiro

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, oferece regularmente palestras aos consumidores. No mês de fevereiro o tema será em palestras contra o superendividamento: “Orientação Financeira” e “Direitos Básicos do Consumidor”. As apresentações são gratuitas.

As inscrições para as palestras do mês de fevereiro já estão abertas e, algumas, podem ser feitas pelo site. Veja abaixo os temas, horários e mais detalhes sobre as atividades.

Palestra – Orientação Financeira

Realização: Diretoria de Estudos e Pesquisas

Quando: 16/2 (quinta-feira) – das 09h às 11h

Onde: Rua Barra Funda, 930 – 1º andar – sala 111 – Barra Funda – São Paulo/SP

Inscrições e informações: ​Evento aberto ao público em geral. Inscrições gratuitas pelo site do Procon-SP

Palestra – Direitos Básicos do Consumidor

Realização: Diretoria de Estudos e Pesquisas

Quando: 21/02 (terça-feira) – das 09h às 11h

Onde: Rua Barra Funda, 930 – 1º andar – sala 111– Barra Funda – São Paulo/SP

Inscrições e informações: Evento aberto ao público em geral. Inscrições gratuitas pelo site do Procon-SP

Palestra “Dívidas e Dúvidas”

Realização: Núcleo de Tratamento do Superendividamento

Quando: 22/2 (quarta-feira) – 9 às 12h

Onde: Rua Barra Funda, 1032 – Barra Funda – São Paulo-SP

*Inscrições e informações: Evento aberto ao público. Inscrições também pelo telefone (11) 3824-7069, das 9h às 17h.

Palestra “Dívidas e Dúvidas”

Realização: Núcleo de Tratamento do Superendividamento

Quando: 23/2 (quinta-feira) – 14 às 17h

Onde: Rua Barra Funda, 1032 – Barra Funda – São Paulo-SP

Inscrições e informações: Evento aberto ao público. Inscrições também pelo telefone (11) 3824-7069, das 9h às 17h.