Em dezembro, Procon-SP tem palestras que orientam consumidores

Inscrições já estão abertas e temas abordam direitos do consumidor, orientação financeira e dúvidas na hora da compra, entre outros

A Fundação Procon-SP oferece regularmente palestras gratuitas aos consumidores com o objetivo de orientar e ajudar nas finanças da população.

Para o mês de dezembro as vagas e inscrições já estão abertas. Os interessados podem conferir os temas, horários e detalhes das atividades.

Para fazer a inscrição é necessário entrar no site do Procon.SP (aqui), escolher uma ou mais palestras e preencher com os dados pessoais.

Palestra – Orientação Financeira

Realização: Diretoria de Estudos e Pesquisas

Quando: Quinta-feira ( 7), das 9 às 11h

Onde: Rua Barra Funda, 930 – 1º andar – sala 111 – Barra Funda – São Paulo/SP

Palestra – Direitos Básicos do Consumidor

Realização: Diretoria de Estudos e Pesquisas

Quando: Quinta-feira (14), das 9 às 11h

Onde: Rua Barra Funda, 930 – 1º andar – sala 111– Barra Funda – São Paulo/SP

Palestra “Dívidas e Dúvidas”

Realização: Núcleo de Tratamento do Superendividamento

Quando: Terça-feira (12), das 9h às 12h e das 14h às 17h

Onde: Auditório da Fundação Procon (Rua Barra Funda, 930 – 1º andar – sala 111 – Barra Funda – São Paulo/SP).

As inscrições também podem ser feitas pelo telefone (11) 3824-7069, das 9h às 17h.

