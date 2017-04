Palestra aborda uso de tecnologias menos poluentes na agricultura

Identificar tecnologias que não agridam o meio ambiente na agricultura, mesmo em momentos de baixa produtividade, de forma a orientar políticas ambientais no setor. Esse é o objetivo da palestra “Reflexos das Tecnologias Agropecuárias sobre as Emissões de Gases Estufa do Setor 2010-2014” que o Instituto de Economia Agrícola (IEA) promove na quarta-feira (24) em sua sede, na região central de São Paulo.

O evento faz parte do Ciclo de Seminários do IEA, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Serão apresentados estudos sobre a participação de cada região geográfica nas emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário brasileiro, identificando os principais processos produtores e sua influência sob o grau de poluição.

Esses estudos auxiliam a direcionar os recursos financeiros nos Planos Estaduais de Mitigação de Gases do Efeito Estufa voltados para a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono na agricultura.