Outubro tem novidades na Linha da Cultura do Metrô

Em outubro, os usuários do Metrô de São Paulo vão se surpreender com a programação da Linha da Cultura. O programa que tem o objetivo de levar atrações artístico-culturais para as estações do Metrô, apresenta uma nova agenda, cheia de novidades.

Peças esculturais, prestação de serviços, exposições fotográficas, apresentações musicais e parcerias com importantes museus da cidade estão entre as principais atrações nas estações do Metrô.SP.

O “Outubro Rosa” será destaque na estação Trianon-Masp, da Linha 2-Verde. A ação tem o objetivo de seguir o mote da campanha, que busca conscientizar os usuários sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em um dos acessos do local, serão instaladas luzes cor-de-rosa, compondo assim, as intervenções da campanha espalhadas por toda a cidade.

A recém-inaugurada estação Brooklin, da Linha 5-Lilás, vai receber a exposição fotográfica “Mobilidade Sustentável – Um Olhar sobre o Metrô de São Paulo”. Composta por 24 imagens, a mostra conta com registros feitos por funcionários e usuários para o Concurso de Fotografia Amadora, promovido pela Companhia.

No dia 3 de outubro, na estação República, e no dia 5, na estação Sé, os usuários poderão prestigiar, a partir das 17h, apresentações da banda musical da Base Aérea de São Paulo, a ALA 13. Composta por 45 integrantes, possui um repertório diverso, que varia desde marchas até músicas conhecidas popularmente.

Para os usuários que apreciam destinos turísticos repletos de histórias, a partir do dia 10, a estação Sé receberá a exposição “Próxima Estação: a Espanha!”. Aqueles que passarem pelo local poderão conferir 19 imagens que mostram diversos atrativos do país europeu.

Também na Linha 1-Azul, a partir do dia 10, a estação São Bento receberá em sua vitrine a mostra “O Fascínio da Escultura”, com peças produzidas em bronze pela artista plástica Rose Aydar. As esculturas desenvolvidas, após diversas etapas, exibem corpos detalhadamente moldados, e tem como objetivo mostrar os desafios da produção para o público.

Com a finalidade de promover a arte sustentável, o projeto Green Parade levará ao Metrô, também a partir do dia 10, dez esculturas compostas com o resíduo de biodiesel. As peças desenvolvidas com a resina especial poderão ser encontradas em estações de diversas linhas e estações, sendo elas: Luz e São Judas, da Linha 1-Azul; Vila Prudente, Alto do Ipiranga, Ana Rosa, Paraíso e Vila Madalena, da Linha 2-Verde; Brás e República, da Linha 3-Vermelha; e Largo Treze, da Linha 5-Lilás.

Também com proposta ligada à sustentabilidade, a estação Santa Cecília, da Linha 3-Vermelha, recebe a partir do dia 10 a exposição “Comunidade Ecofashion: o Mundo de Tludi”. No total, serão 11 peças confeccionadas a partir de materiais descartados para estimular o consumo consciente.

Ainda no dia 10, os usuários que passarem pela estação República poderão conferir a exposição “Desbravadores – Orgulho por contribuir com a alimentação do mundo”, do fotógrafo Mário Friedlander. As 16 imagens mostram como a agricultura se desenvolve no centro-oeste do País, unindo fotos variadas desde plantações até áreas de preservação ambiental. Os registros se deram após um trabalho que teve duração de dois anos, em que o fotógrafo acompanhou a rotina peculiar dos produtores rurais da região.

Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, a sala do Museu de Arte Sacra, localizada na estação Tiradentes, recebe a exposição “Aparecida do Brasil”. São 16 imagens que exibem todas as fases da construção da Basílica de Aparecida.

O Museu da Diversidade Sexual, localizado na estação República, Linha 3-Vermelha, recebe neste mês a exposição “Solidão”. A mostra busca ilustrar o tema sob o ponto de vista de 17 artistas, e representa em telas várias questões, tais como: companheirismo, amizade, isolamento e amores diversos.

Também até o fim deste mês, a Vitrine de Figurinos de Óperas, instalada na estação Marechal Deodoro, da Linha 3-Vermelha, recebe peças usadas durantes espetáculos. Os figurinos apresentados são do balé Pulcinella e da ópera Arlecchino.

Para acompanhar tudo sobre a programação, acesse a página da Linha da Cultura.