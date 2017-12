Osusp termina temporada com concerto dedicado à Universidade

Orquestra Sinfônica da USP fará encerramento com a participação do CoralUSP, da Ocam e do Coro Comunicantus

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) encerra a temporada de 2017 com concerto especial. Será uma parceria formada entre o CoralUSP, Orquestra de Câmara (Ocam) e o Coro de Câmara Comunicantus. Sob a batuta do maestro Gil Jardim o público pode acompanhar as duas últimas apresentações da orquestra da USP, no sábado (9), às 21h e domingo (10), às 16h. Ambas na sala São Paulo.

Na sexta-feira (8), a partir das 12h30, a Orquestra faz um ensaio aberto e gratuito. Será uma versão reduzida do repertório, no auditório do Centro de Difusão Internacional (CDI), localizado na Av. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, na Cidade Universitária, em São Paulo.

Formado exclusivamente por obras de compositores brasileiros, o repertório é uma homenagem também à Universidade.

Abre com a Anunciação, de Olivier Toni, fundador do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes (ECA), com solos da soprano Rosemeire Moreira. Em seguida, será executada a peça Alegres Trópicos – Um baile na Mata Atlântica. Esta apresentação é de Gilberto Mendes, que também foi docente da ECA. A exibição termina com a Sinfonia nº 2 Uirapuru, de Camargo Guarnieri, o primeiro regente da Osusp.

A Sala São Paulo fica na Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 70,00 e podem ser adquiridos pelo site Ingresso Rápido.

Mais informações pelo telefone (11) 3091-3000 ou pelo e-mail sinfonica@usp.br.