Osesp lança novo CD do Selo Digital, que oferece músicas gratuitamente

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo disponibiliza em seu portal o Selo Digital Osesp, lançado em 2012 com o intuito de levar música clássica de forma gratuita a um público cada vez maior.

A mais recente obra desenvolvida pelo Selo Digital é o álbum “Encomendas Osesp 2016”, com peças comissionadas pela Orquestra ao longo da Temporada 2016 e gravadas na Sala São Paulo.

Sob a regência de Marin Alsop, na primeira faixa a Orquestra interpreta a obra “Gravitações”, de Jorge Villavicencio Grossmann. Em seguida o público tem acesso à obra “Schimbare”, do compositor Rafael Amaral, tocada pelo Orquestra de Câmara da Osesp ao lado do pianista Cristian Budu e sob a batuta de Valentina Peleggi.

Para finalizar, a obra “Cecília”, de Maury Buchala, é interpretada pela Osesp e pela mezzo soprano Kismara Pessatti, também com a regência de Peleggi.

Para fazer o download gratuito ou ouvir as faixas do novo CD, clique aqui.

O Selo Digital Osesp já oferece 17 lançamentos, com gravações do acervo da Fundação Osesp em arquivos permanentemente acessíveis no site da Osesp. Para acessar todo o conteúdo disponível, clique aqui.