Concurso para estágio na Sabesp: mais de 5 mil inscritos realizarão prova neste domingo

Os 5.525 inscritos no concurso para estagiário da Sabesp realizarão a prova objetiva neste domingo (5). Estão disponíveis 1.026 vagas de ensinos médio, médio técnico e universitário em diferentes áreas de atuação.

Os portões serão abertos a partir das 9h e a prova terá início às 9h30, com duração de três horas e meia. Os candidatos deverão apresentar um documento de identificação original com foto e não poderão portar celular durante a prova. O aparelho será colocado em um saco plástico inviolável e deverá ser deixado embaixo da carteira.

A Fundação Carlos Chagas, organizadora do concurso, enviou por e-mail cartão informativo com o local e horário das provas. Quem não receber as informações, poderá consultar a Central de Atendimento ao Candidato pelo telefone (011) 3723-4388 ou o site da fundação, no www.concursosfcc.com.br.

Com 60 questões, os testes serão aplicados nas cidades de São Paulo, Santos, São José dos Campos, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Itapetininga, Itatiba, Lins, Presidente Prudente e Registro.

O gabarito será publicado no dia 7 de fevereiro no site da Fundação Carlos Chagas. O resultado preliminar está previsto para o dia 3 de março. Os candidatos aprovados deverão ter idade mínima de 16 anos e estar matriculados em instituição de ensino público ou privado em 201