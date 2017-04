‘Icesp Run’ destaca atividade física na prevenção do câncer

Inscrições estão abertas para a prova beneficente que acontecerá no dia 21 de maio, no Pacaembu, na capital paulista

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) deu a largada para as inscrições da 3ª edição da “Icesp Run”, uma corrida e caminhada pela saúde. O evento acontecerá no dia 21 de maio, às 7h, na Praça Charles Miller, no Complexo Esportivo do Pacaembu. A expectativa é que participem 3 mil “atletas”. Para fazer a inscrição on-line clique aqui.

Assim como no ano passado, a “Icesp Run” conta com percursos de 5k e 10k para corrida e caminhada de 5k. A ideia é reunir todos os públicos, desde os mais experientes até os iniciantes. As crianças, entre 4 e 13 anos, também foram lembradas e poderão correr em baterias especiais, valendo troféu e medalhas.

A prova é beneficente e a verba das inscrições será integralmente revertida para a promoção de projetos de assistência, pesquisa e humanização, dentro do Icesp. É possível se inscrever on-line pelo site corridaicesprun.

Além da prevenção de outras doenças, a atividade física regular também é medida de prevenção ao câncer. E, com os benefícios para o corpo e mente, é uma importante aliada na recuperação e reabilitação dos pacientes.