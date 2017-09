DER abre licitação para modernizar rodovia no Oeste do Estado

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) abriu um novo certame para contratar a empresa que vai executar as obras de recuperação do pavimento da Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser (SP-350).

O edital da licitação foi publicado nesta terça-feira, 26, no Diário Oficial do Estado e prevê um incremento no modal rodoviário da região Oeste do Estado. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e documentação está agendada para 1º de novembro, às 10h.

Em 25,3 quilômetros de extensão da SP-350, do km 272,1 ao km 297,4, serão realizados serviços para recuperação do pavimento asfáltico e implantação de nova sinalização, horizontal e vertical, entre São José do Rio Pardo e Tapiratiba. Os municípios integram a região administrativa de Campinas e contam com mais de 65 mil habitantes.

As obras rodoviárias devem ser executadas em até seis meses após o início. Elas irão gerar aumento na segurança e maior conforto no deslocamento dos cerca de 4.086 motoristas que, em média, utilizam a SP-350 diariamente.

Além do benefício direto ao motorista, o desenvolvimento econômico e social da região também é beneficiado por possibilitar melhores condições no escoamento da produção agrícola, como cebola, café, leite, hortaliças, milho, feijão e arroz.

Destacam-se também na região a avicultura e a suinocultura, além de um polo industrial formado por indústrias de pequeno a médio porte.

O DER, órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, contratará as obras por meio de licitação pública na modalidade Concorrência de Menor Preço.

A expectativa é a utilização de cerca de R$ 14,9 milhões para a contratação das obras, recurso que é resultado de montante obtido com descontos oferecidos em processos licitatórios já realizados, e que integram o pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado.

No total, serão destinados R$ 361,7 milhões em 23 rodovias estaduais paulistas, beneficiando 51 municípios e 5,3 milhões de habitantes.