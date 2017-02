EMTU: Nova linha do Airport Bus Service atende Vila Mariana

Trajeto leva os passageiros para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica), no Terminal 3, de voos internacionais

A partir da próxima segunda-feira (20), a rede de ônibus Airport Bus Service inicia um novo trajeto. A empresa que faz o traslado direto para o aeroporto de Guarulhos, agora também passa a atender o Bairro Vila Mariana, na capital paulista.

A linha faz poucas paradas e oferece wi-fi, ar condicionado e um assento reservado para cada viajante. Os ônibus também contam com adaptações para quem viaja com malas.

A linha 830, operada pelo Consórcio Internorte, está programada para realizar 18 partidas todos os dias da semana. As viagens acontecerão também aos domingos e feriados. Os pontos finais serão no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos e na Rua José Ferreira Pinto (Hotel Grand Mercure), em São Paulo.

Os ônibus são executivos e oferecem um ótimo padrão de conforto aos usuários, o mesmo das outras linhas deste serviço especial. As poltronas são estofadas e reclináveis e possuem um espaço adaptado para o bagageiro. A tarifa será de R$ 48,80.

Além de outras cinco linhas executivas para o Aeroporto de Guarulhos, os passageiros contam com duas linhas intermunicipais. Para essas, a tarifa é de R$ 5,95, que juntas realizam mais de 70 partidas nos dias uteis.

Saiba mais sobre os pontos de partida das linhas de ônibus aqui.