Olhe o seu gás! Evite acidentes com o botijão

É divertido ver os caminhões de gás passar nas ruas de São Paulo. Todo cidadão paulista tem uma boa memória desse tipo de comércio. Para além da lembrança lúdica, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo alerta que botijão de gás exige atenção e cuidado.

O gás de cozinha é o nome popular do gás liquefeito de petróleo. É uma substância altamente inflamável, por isso, causa incêndio muito fácil, basta ter contato com chamas, brasas e até faíscas. Por isso é importante manter o botijão em um ambiente aberto e arejado e deixa-lo sempre em posição vertical.

Cuidados com o botijão de gás

Nunca compre de fornecedores clandestinos, procure fornecedores credenciados;

Se o botijão estiver amassado, enferrujado ou se o lacre estiver rompido, não compre;

Jamais use uma mangueira de gás que não tenha o selo do Inmetro;

As mangueiras devem ter, no máximo, 1,25 metro de comprimento;

Mangueira de botijão de gás tem validade! Veja se ela está dentro do prazo e sem rachaduras;

O registro deve ter a gravação do certificado NBR 8473;

Sempre utilizar as abraçadeiras próprias do registro de gás;

Não utilize ferramentas como alicates ou martelos para rosquear o regulador de pressão, a força apenas das mão já é o suficiente para fechar;

Para evitar vazamentos: passe uma esponja com sabão em torno do regulador. Se fizer bolhas, o gás está vazando. Reinstale. Se o problema persistir, retire o gás imediatamente de sua casa;

Se o gás estiver vazando, não acenda nada. Fósforo e até interruptor de luz causam explosão;

Em caso de acidente com fogo, mantenha a calma e ligue 193 para falar com o Corpo de Bombeiros.