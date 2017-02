Oficina Oswald de Andrade tem mostra de cinema experimental

A edição de 2016 do Visual Flux será na Oficina Cultural Oswald de Andrade entre os dias 4 de fevereiro e 7 de março. Considerado um dos principais eventos de cinema experimental e live cinema, o encontro conta, por exemplo, com releituras contemporâneas do universo poético de pioneiros do cinema abstrato da visual music.

É a primeira vez que o grupo se apresenta na Oficina Cultural e o público poderá conferir uma série de filmes experimentais. Com entrada livre, serão oferecidos 40 lugares para a apresentação que terá comentários dos criadores.

Durante o Visual Flux, serão apresentadas 4 Oficinas de Performance Audiovisual entre os dias 7/2 a 7/3, que apresentarão conceitos e dinâmicas coletivas da performance audiovisual, leitura sonora da imagem e as relações entre cinema experimental e live cinema. A oficina é direcionada para artistas interessados em música, performance, vídeo e cinema experimental. Para participar, é preciso se inscrever pelo site www.oficinasculturais.org.br.

Outro importante destaque do evento é a Performance que será apresentada no dia 4/02 às 18h00. Formada pelo compositor Dino Vicente (sintetizadores), ex-integrante do grupo O Som Nosso de Cada Dia, que é um dos pioneiros da utilização de instrumentos eletrônicos no País; o multiartista Sergio Basbaum (guitarra) e o videoartista Rodrigo Gontijo (live images), o coletivo [:a.cinema:] realizará performances impactantes, baseadaa no cruzamento de um repertório de imagens abstratas e do improviso musical simultâneo, processo chamado de Live Cinema.