Ocupa Theatro São Pedro oferece música de câmara de graça

Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro o hall do Theatro São Pedro será tomado por grupos de câmara. Será realizado o Ocupa Theatro São Pedro, que dá continuidade ao trabalho de difusão e valorização da música de câmara.

O evento oferece gratuitamente uma programação diversificada de música de câmara, com apresentações às 10h, 11h e 13h. Os grupos são formados por músicos da Orquestra do Theatro São Pedro.

Serão nove concertos com formações variadas de grupos de câmara e repertórios que abrangem compositores como Händel, Bizet, Beethoven, Villa-Lobos, Noel Rosa e Chiquinha Gonzaga, entre outros.

No dia 13, quarta-feira, a programação é destinada aos duos e será especial para quem aprecia harpa. As apresentações têm início às 10h com o duo de clarinete e harpa, com peças como 3 Gymnopedies, de Satie, e Largo da Opera Xerxes, de Händel. Às 11h30, flauta e harpa interpretam, entre outras peças, Minueto, de Bizet, Oblivion, de Piazzolla e Quem sabe, de Carlos Gomes. Para fechar o dia, às 13h, duas harpas dão vida a Around the Clock, de Chertok e Quando o Samba Acabou, de Noel Rosa.

Na quinta-feira, 14, a programação começa com o Programa Mesclado, com violinos interpretando Duo Concertante, de Beriot; depois é a vez da viola, em Cadenza para Viola Solo, de Penderecki; e então flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote, juntos, para dar vida a Carmen, Suíte para Quinteto de Sopros, de Bizet. Em seguida, em Cello Convida, as cordas interpretam Concerto em dó Maior para Violoncelo, de Haydn e Concerto Grosso Op. 6 num. 8 “Fatto per lá Notte do Natale”, de Corelli. O terceiro concerto fica por conta do quinteto de metais e convidados, tocando obras como O Come, O Come Emanuelm, Good King Wencelas e Sleepers, Wake!

Já na sexta-feira, 15, o trio de trombones, toca Interludio per Tre Tromboni, de Hidas e Renaissance Ballade, de Giovanni Palestrina, além de outras composições. Logo depois, será apresentado um programa em que a harpa é o foco e faz soar peças como O Canto do Cisne Negro, de Villa-Lobos, acompanhado do clarone, e Cinco Miniaturas, de Edmundo Villani-Côrtes, em que faz trio com a flauta e o violoncelo.

Por fim, encerrando a programação com grandiosidade, com piano, flauta, violoncelo, baixo e percussão interpretando Trio para Piano, Flauta e Cello em G, WoO 37 e Suíte para Flauta nº 1, de Beethoven e Bolling, respectivamente. Com esse programa, o Theatro São Pedro coroa essa extensa programação que coloca em foco suas excelentes formações de câmara e comprova a contribuição que vem fazendo para a música clássica no Brasil.