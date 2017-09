Restauro do Auditório Simón Bolívar está com 93% das obras concluídas

Auditório Simón Bolívar no Memorial da América Latina

Auditório Simón Bolívar no Memorial da América Latina

As obras de reforma estrutural e de restauro do Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, já estão na fase final. As intervenções tiveram início em dezembro de 2016 e a primeira etapa foi finalizada com 60 dias de antecedência. A 82 dias da reinauguração, faltam apenas detalhes, como a colocação das poltronas, tapeçaria e acabamento de obras civis, como segurança e mobilidade.

“A data é 15 de dezembro às 19h30; 15 de dezembro são 110 anos de aniversário do Oscar Niemeyer e o auditório será reaberto multiuso e mais moderno, inclusive toda parte acústica, como a Sala São Paulo, a melhor acústica para poder receber aqui grandes orquestras, com acessibilidade e segurança”, disse o governador, neste sábado (23), durante vistoria ao local.

Quando o auditório estiver pronto, a população poderá conferir uma tapeçaria, que já está no espaço, que foi reproduzida pelos arquitetos contratados pela Fundação Memorial da América Latina a partir do desenho original da artista plástica Tomie Ohtake. O trabalho manual foi feito pelos artesãos da empresa Punto e Filo, que doou a obra à Fundação.

Outra curiosidade são 1.700 novas poltronas, adquiridas a partir da captação de recursos via Lei Rouanet pelas empresas CESP (Companhia Energética de São Paulo), PRODESP (Companhia Processamento de Dados do Estado de São Paulo), SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), CPPP (Centro de Parcerias Público Privadas) e Imprensa Oficial.

Além do Auditório Simón Bolívar, a Fundação abriga outros espaços e recebe diversas atividades, como shows, eventos esportivos, feiras e exposições. A mais recente atração em cartaz é a mostra “Rá-Tim-Bum – o Castelo”, que foi prorrogada até fevereiro de 2017.

“No dia 15/12, teremos uma grande cerimônia que vai marcar a devolução do auditório ao público e atender todas as esferas culturais”, adianta Felipe Pinheiro, Diretor do Memorial.