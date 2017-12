Obras da Linha 17-Ouro do Metrô estão em andamento

As obras do trecho 1 da Linha 17-Ouro do Metrô estão sendo feitas. Com mais de 1100 trabalhadores, o trajeto de 7,7 km segue em construção e abrigará 8 estações. São elas: Jardim Aeroporto, Aeroporto de Congonhas, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi.

Com isso, haverá, no futuro, ganho de tempo nos deslocamentos dos usuários. Isso porque a Linha 17-Ouro integrará com a Linha 1-Azul (Jabaquara), Linha 4-Amarela (São Paulo-Morumbi), Linha 5-Lilás (Campo Belo) e Linha 9-Esmeralda da CPTM (Morumbi).

Para o engenheiro civil José Arapoti, que está há 32 anos no Metrô de São Paulo, essa linha trará um benefício para cidade e para o transporte, porque teremos cerca de 160 mil pessoas sendo transportadas por dia. E vamos reduzir bastante o tempo que elas levam para se locomover do Morumbi até o aeroporto de Congonhas.

Lançamento de vigas

No trecho 1, já foram lançadas 420 vigas, de um total de 55. Isso representa 76% do total. Cada viga tem 30 metros de comprimento e 95 toneladas de peso, com 90m de raio de curvatura. Todas as vigas foram lançadas no trecho entre a futura estação Jardim Aeroporto até a futura estação Chucri Zaidan, praticamente em toda a extensão da Av. Roberto Marinho.

Ainda será feito o lançamento no trecho da Marginal Pinheiros e parte da Av. Washington Luís. Os serviços serão realizados com dois guindastes, com 220 toneladas de capacidade cada um e que trabalharão simultaneamente.

A atividade faz parte do contrato 4220921301, firmado com o Consórcio Monotrilho Integração (CMI) – composto pelas empresas Andrade Gutierrez, CR Almeida, MPE e Scomi.