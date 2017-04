Tiradentes: número de acidentes fatais cai 41% nas rodovias paulistas

Fim de semana prolongado tem queda no número de vítimas nas estradas; redução segue tendência do primeiro trimestre de 2017

O movimento nas rodovias paulistas durante o último fim de semana prolongado, por conta do feriado de Tiradentes, registrou queda de 41% no número de acidentes com vítimas fatais, segundo a Artesp (Agência de Transportes do Estado). A média diária foi de duas vítimas fatais contra 3,4 mortes verificadas no mesmo feriado em 2016.

Outro dado positivo foi a redução de 4% no total de acidentes verificados no primeiro trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano passado. Considerada uma marca histórica, a redução é atribuída ao resultado das diretrizes traçadas pela Artesp para as 20 concessionárias das principais rodovias paulistas, como o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes e Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

O número de acidentes verificados no primeiro trimestre de 2016 foi de 9.022, contra 8.624 ocorrências nos meses de janeiro a março deste ano. O número de acidentes com vítimas fatais também apresentou queda no comparativo aos dois períodos. No primeiro trimestre de 2017 ocorreram 4.482 acidentes com morte; no ano passado, esse número foi de 4.571 acidentes, uma redução percentual de 2%.

A Artesp traçou uma meta para as concessionárias de redução pela metade no número de vítimas fatais em decorrência de acidentes, a ser cumprida até 2020, tendo como referência os números apresentados em 2010. A marca foi praticamente atingida este ano pelo Programa de Redução de Acidentes (PRA), desenvolvido em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, que conseguiu reduzir em 50% o índice de mortes nas rodovias paulistas, desde o ano 2000. A meta se inspira no movimento Década de Ação para o Trânsito Seguro (2010-2020), deflagrado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Movimento Paulista de Segurança no Trânsito

Secretarias estaduais, prefeituras, Detran.SP, Artesp, DER, Polícia Militar e setores das empresas privadas fazem parte do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e endossam as metas fixadas pela ONU de redução de Acidentes para a próxima década.

Dados recentes do INFOSIGA-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Trânsito do Estado de São Paulo) já apontavam a redução de 4,8% nos número de acidentes fatais verificados no primeiro trimestre de 2017, em todo o Estado de São Paulo. A tendência de queda já vinha se acentuando desde o ano passado, quando houve queda de 5,6% no número de acidentes fatais em relação ao ano de 2015.

As estatísticas do INFOSIGA-SP servem de parâmetro para o acompanhamento das metas do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Por meio dele e do sistema de georreferenciamento INFOMAPA-SP é possível acompanhar o registro de ocorrência de acidentes fatais em cada um dos 645 municípios paulistas, assim como identificar o local onde foram registradas as ocorrências (para ter acesso aos dados, clique aqui).