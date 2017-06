Núcleo Luz apresenta espetáculo de dança no Sesc Santana

Apresentações gratuitas acontecem no próximo fim de semana; relações afetivas e interação com o mundo são os temas do espetáculo

O Sesc Santana recebe no próximo fim de semana o espetáculo “O Lago de Nós”, que fez sucesso em recente temporada no Teatro Sérgio Cardoso. As apresentações são gratuitas e ocorrem às 21h no sábado (1º), e às 18h no domingo (2).

“Lago de Nós” trata do complexo tema das nossas relações afetivas. Durante a apresentação surgem dilemas para reflexões. Por exemplo, o que nos afeta e o que é afetado por nós? Pensar sobre o que nos conecta e nos desconecta, intimamente e com o mundo, também é uma proposta do espetáculo.

O elenco é todo formado por jovens do Núcleo Luz, com direção de Chris Belluomini. O Núcleo Luz foi criado em 2007 e tem como um de seus principais objetivos transformar a vida dos jovens por meio da dança e da arte. O projeto é destinado a jovens de famílias de baixa de renda e promove iniciação e aperfeiçoamento na linguagem da dança.

Atividades complementares que ampliam o repertório e a formação dos alunos também são oferecidas no Núcleo Luz. O projeto gerenciado pela Poiesis faz parte do programa da Fábricas de Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.