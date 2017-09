Novo secretário do Meio Ambiente, Maurício Brusadin toma posse em SP

Governador Geraldo Alckmin conversa com novo secretário de estado do Meio Ambiente, Maurício Brusadin

Na manhã desta quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, tomou posse o novo secretário estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin. O governou assinou a nomeação e se reuniu com o novo secretário.

“Acabamos de dar posse ao Maurício Brusadin, novo secretario de estado do Meio Ambiente. Quero agradecer ao Ricardo Salles pela sua dedicação e sua competência no período em que chefiou a Pasta do Meio Ambiente. E o Mauricio Brusadin, economista com mestrado na área de engenharia urbana, uma larga experiência na área ambiental, vai fazer um ótimo trabalho”, declarou o governador.

O economista Maurício Brusadin falou pela primeira vez como líder da Pasta, e prometeu muito diálogo na nova gestão. “Muito obrigado, governador, por essa responsabilidade. Vamos construir uma política ambiental de muito diálogo com todos os setores”, declarou Brusadin.

Natural de Jaboticabal, Maurício Brusadin é economista formado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Mestre em Engenharia Urbana pela UFScar (Universidade Federal de São Carlos). Atua como professor de Planejamento Digital da ComScholl, professor de Comunicação Pública Digital da ePoliticScholl e diretor de Direitos Humanos de Terceira Geração (Sustentabilidade) da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo.

Além de Brusadin, foi nomeado também Eduardo Trani como secretário adjunto do Meio Ambiente. Trani é Doutor em urbanismo e planejamento territorial e ambiental e Mestre em artes cinematográficas pela Universidade de Paris.

Professor-doutor, Trani atuou em faculdades privadas e leciona no Centro Universitário do Senac e em cursos de pós-graduação em gestão e planejamento ambiental. Ele foi ainda assessor de Planejamento da Secretaria da Habitação e da CDHU, secretário-executivo do Conselho Estadual de Habitação e chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Habitação.