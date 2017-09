Novas viaturas reforçam o trabalho da PM na região de Sorocaba

Veículos zero quilômetro serão usados para patrulhamento e Força Tática em cidades atendidas pelo 54º Batalhão do Interior (BPM/I)

A PM, na região de Sorocaba, acaba de ganhar 13 novas viaturas para reforçar o patrulhamento em cidades atendidas pelo 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). São elas: Barra do Chapéu, Buri, Guapiara, Itapeva, Ribeirão Branco, Bom Sucesso de Itararé, Capão Bonito, Taquarivaí, Ribeirão Grande, Itaoca, Itapirapuã Paulista e Itaberá.

Durante a entrega dos novos veículos, neste sábado (2), nos municípios de Itapeva e Ribeirão Branco, o governador Geraldo Alckmin citou os índices de criminalidade no Estado. “Destaco a queda dos índices de criminalidade e os bons resultados do trabalho das polícias. Estamos entregando viaturas zero quilômetro para a Polícia Militar da região, que receberá mais 63 veículos novos.”

O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ R$ 1.111.500 na aquisição de 11 Palios Weekend para o patrulhamento e duas Trailblazer, que serão utilizadas pela Força Tática de Itapeva e Capão Bonito.