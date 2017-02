Nota Fiscal Paulista premia entidade social com R$ 1 milhão

A instituição social de Cotia concorreu com 1.388 bilhetes eletrônicos e levou o prêmio principal da NF Paulista

Uma ajudinha extra de R$ 1 milhão. Por essa, uma instituição social que assiste a 200 famílias carentes em Cotia, não esperava. Ela foi contemplada pelo prêmio do sorteio de fevereiro da Nota Fiscal Paulista. A entidade participou com 1.388 bilhetes eletrônicos.

Igualmente sortudos, um morador de São Paulo e uma mulher residente em Registro, Região Sul do Estado, ganharam prêmios de R$ 500 mil cada, pelo mesmo sorteio. O primeiro participou com 18 e a segunda com 29 cupons premiados. Outra entidade assistencial de Santo André também foi contemplada com um prêmio de R$ 100 mil.

Como participar

Para concorrer ao sorteio, o consumidor deve solicitar a Nota Fiscal Paulista ao estabelecimento comercial onde for fazer suas compras com a inscrição do CPF ou CNPJ (no caso de pessoa jurídica). É necessário se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda uma única vez e aderir ao regulamento para participar dos sorteios.

Participaram da 99ª Extração da Nota Fiscal Paulista, os consumidores que realizaram as suas compras e solicitaram o cupom fiscal com a inscrição do CPF ou do CNPJ, no mês de outubro de 2016. Foram sorteados 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.

Quem adere ao programa da Nota Fiscal Paulista até o dia 25 de cada mês já pode participar dos sorteios do mês seguinte. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar os prêmios.