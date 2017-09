No aniversário do Corinthians, Museu do Futebol presenteia fãs do clube

Torcedor do Timão ganha programação especial do Museu para voltar ao Pacaembu; sócios do Fiel Torcedor pagam meia entrada o mês todo

O Sport Club Corinthians Paulista completa 107 anos no dia 1º de setembro e ganha uma série de homenagens no Museu do Futebol, que servem também como presentes ao torcedor corintiano.

O Museu do Futebol preparou para o mês de setembro um roteiro exclusivo para visitação à exposição com referência à história e ídolos do Timão; uma lista exclusiva com músicas no Spotify, com sucessos cantados por torcedores alvinegros; e ainda oferece meia entrada ao Fiel Torcedor, com comprovante, ao longo de todo o mês – vale lembrar que aos sábado o acesso é gratuito a todos.

A homenagem é uma maneira que o Museu, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, encontrou para aproximar ainda mais seu público com e o torcedor de arquibancada.

Neste ano, os quatro maiores clubes paulistas (São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians) foram homenageados pela instituição cultural com as mesmas ações nos meses de seus aniversários.

“Encerramos o projeto com o clube que ainda mantém forte laço afetivo com o Pacaembu. Há ainda muito saudosismo por parte de corintianos em assistir aos jogos nesse local, é uma boa oportunidade para que eles retornem ao Estádio” afirma a Diretora de Conteúdo Museu do Futebol, Daniela Alfonsi.

A partir desta sexta-feira (1), corintianos e curiosos pela história do clube que visitarem o Museu podem acessar, por meio de smartphones, o roteiro com as referências do time presentes em algumas das salas expositivas. O link para acesso ao roteiro será disponibilizado na entrada do Museu.

A loja Futebol Super Store, localizada dentro do Museu, também aderiu à ação e oferecerá gratuidade na inclusão de nomes nas camisetas do Corinthians compradas na loja no mês de setembro. Além das ações no Museu, a playlist intitulada “Vozes Corintianas” foi criada no Spotify.