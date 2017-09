Neste feriado, acompanhe em tempo real as condições das estradas paulistas

Se você vai viajar pelas estradas estaduais neste feriado, utilize o serviço on-line, via Twitter @artespsp, da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo, para consultar as condições de tráfego nas rodovias sob concessão.

A cada meia hora – das 6h às 23h – são divulgados boletins de áudios sobre o trânsito e outras informações para auxiliar os motoristas nos deslocamentos.

A intenção do serviço é atualizar de forma mais rápida e prática as pessoas que pretendem pegar a estrada ou que já estejam em viagem para que possam mudar de rota em caso de acidentes, obras na via e similares, tornando a estrada mais segura.

Direção Segura

Vale lembrar que, durante a viagem, o acesso à rede social deve ser realizado apenas por passageiros e nunca pelo motorista enquanto dirige. Caso esteja sozinho no veículo, o motorista deve consultar o material antes de pegar a estrada ou durante paradas em postos de serviços e afins.