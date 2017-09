Na vanguarda da Educação, SP terá wi-fi e banda larga nas 5 mil escolas estaduais

Governo do Estado recebeu ainda doação de 91 mil computadores, adquiriu 16 mil notebooks e promoveu mudanças no Acessa Escola

Mantendo a tradição de seguir na vanguarda da Educação, São Paulo desenvolveu um plano para implantar wi-fi e banda larga nas 5 mil escolas da rede estadual de ensino.

“Até dezembro, todas as nossas escolas, são mais de 5000, com banda larga na escola com internet. E um trabalho importante, que está crescendo bastante para ter também wi-fi, a rede sem fio”, declarou o governador Geraldo Alckmin, ao anunciar as novidades tecnológicas para a Educação na Escola Estadual Profº Victor Oliva, na Zona Oeste da capital, ao lado do secretário da Educação do Estado, José Renato Nalini, nesta quinta-feira (28).

Além do wi-fi e da banda larga, o novo plano de tecnologia proposto pela Pasta inclui ainda a doação de 91 mil computadores às escolas, a aquisição de 16.000 notebooks e mudanças no programa Acessa Escola, atendendo mais de 3,7 milhões de alunos dos ensinos Fundamental e Médio.

“Quatro boas notícias para Educação de São Paulo, todas na área de tecnologia da informação para a educação, que é o que atrai nossos jovens e as nossas crianças. A doação pela Proconp de 91.000 computadores. Eles são usados, mas já estão instalados e em ótimas condições. Então, quero agradecer aí a doação de 91.000 computadores. Com isso, deixa de pagar o aluguel dos computadores e vai poder investir na infraestrutura aí das escolas”, falou Alckmin.

Além dos equipamentos e dos serviços que serão oferecidos, o governador comentou um modelo novo que será adotado nas escolas para atender todos os alunos.

“E outra novidade, uma estratégia nova. Além do laboratório de informática, que o aluno tem que se deslocar até lá, o notebook vai para sala de aula. Então nós vamos ter carrinhos nas escolas, 40 tabletes, e eles vão percorrendo as salas de aula levando o tablete para o aluno. Acho que esse é um bom caminho. São Paulo de novo na vanguarda da educação, com tecnologia de ponta”, completou o governador.

A instalação da internet sem fio terá início nas salas de informática e dos professores. Todas as escolas receberão a novidade até outubro de 2018. A expectativa é instalação em até 500 escolas por mês. As unidades que participam do Escola da Família poderão abrir a conexão para a comunidade aos fins de semana, em áreas indicadas por cada equipe gestora.

O sinal também estará mais rápido. Dois links vão abastecer as escolas: Intragov (do governo estadual e já existente) e Telefônica. O reforço garante a conexão permanente e a possibilidade de distribuir o sinal entre atividades pedagógicas e administrativas. Além disso, a velocidade será ampliada. Importante: o monitoramento e filtro de conteúdo acessado pelos estudantes será mantido.

Doação e laboratórios de inovação

Os equipamentos doados fazem parte de um contrato de outsourcing firmado com Consórcio Proeducar. Com o fim de convênio, agendado para outubro, a Secretaria acertou a cessão dos aparelhos às escolas, o que representará uma economia anual de R$ 140 milhões ao poder público. Caberá à Secretaria, por sua vez, fazer a manutenção periódica e garantir o uso. Estes computadores foram averiguados pela Secretaria, via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), que confirmou a vida útil deles por pelo menos mais dois anos. Com a reserva, será possível investir na modernização gradual, tornando a rede estadual mais atrativa na aplicação do conteúdo pedagógico.

A primeira modernização será a aquisição de kits de notebooks para 400 escolas (40 para cada), totalizando 16.000 máquinas. A ideia é que esses computadores sejam utilizados em sala de aula por professores e alunos, em atividades como provas, pesquisa e apresentação de trabalhos. Assim, o uso de computadores deixará de ficar restrito à Sala de Informática para se tornar possível também em outros ambientes.

Acessa Escola

As salas do Acessa Escola também passarão por mudanças. Desde 2008, o programa permitiu a inclusão digital de alunos, professores e equipe gestora. Com a evolução da inovação no mundo, o uso das salas precisa ser modernizado. O novo projeto é transformá-las em laboratórios de inovação: ou seja, em espaços de aprendizado de novas tecnologias.

Com a ajuda de professores e dos novos recursos, a proposta é que os estudantes entrem em contato com a linguagem, as áreas de atuação e, principalmente, tenham as primeiras experiências.