Música de câmara: Projeto Guri se apresenta em Santos

Integrantes do grupo da Baixada Santista recebem violonista brasileira Badi Assad, autora de onze CDs lançados no exterior

A Camerata de Violões do Projeto Guri de Santos promoverá uma apresentação gratuita nesta sexta-feira (15), às 19h, no Teatro Guarany (Praça dos Andradas). Na ocasião, o grupo de música de câmara terá a companhia da violonista brasileira Badi Assad, que conta, no repertório, com onze CDs lançados internacionalmente.

O show integra a iniciativa “Guri Convida”, que realiza a convivência entre músicos consagrados e jovens aprendizes. A violonista trabalhou com artistas como Bob McFerrin, Yo-Yo-Ma, David Broza, Sarah McLaughlin, Seu Jorge, Elba Ramalho, Naná Vasconcelos e Toquinho.

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre seis e 18 anos de idade.

Mais de 49 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o território paulista. Os cerca de 280 polos localizados no interior e litoral, além dos quase 60 polos da Fundação Casa, são administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social.

Confira os polos do Projeto Guri na Baixada Santista:

– Polo Regional Santos – Cadeia Velha. Praça dos Andradas, s/nº, Centro

– Polo Santos – Av. Afonso Schimit, s/nº, Zona Noroeste

– Polo Itanhaém – Rua Guido Padovan, 235, Jardim Oasis

– Polo Mongaguá – Rua Caraguatatuba, 479, Agenor de Campos

– Polo Peruíbe – Rua Jundiaí, 890

– Polo São Vicente – Rua Tenente Durval do Amaral, 72, Catiapoã