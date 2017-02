Museus e Fábricas de Cultura entram no clima carnavalesco

No mês da folia, São Paulo ganha uma programação à altura nas dependências das Fábricas de Cultura e dos Museus. No dia 24 de fevereiro às 15h00, a unidade Vila Curuçá da Fábrica de Cultura realiza uma matinê de Carnaval embalada por percussão, metais e DJ.

Já a unidade de Cidade Tiradentes promove, no dia 25, às 11h00, uma oficina de máscaras de Carnaval com materiais recicláveis. No mesmo dia e horário, a Fábrica de Itaim Paulista realiza um jogo de memória sobre carnaval, baseado no livro “Almanaque do Carnaval”, de André Diniz. No site da Fábrica de Cultura tem informações de todas as unidades (www.fabricasdecultura.sp.gov.br)

O Museu da Diversidade Sexual apresenta, no dia 17 de fevereiro, o bloco “Será que ele é?”. A concentração será às 17h00 no Largo do Arouche, com saída prevista para às 19h00. Marchinhas carnavalescas serão acompanhadas de “DragHits” dos anos 80/90. No dia seguinte (18), o Museu, que fica dentro da Estação República do Metrô, inaugura a exposição “Será que el_é?”, das 16h00 às 18h00, com figurinos, fotografias, instrumentos musicais e homenagens aos ícones do Carnaval LGBT. Mais informações no site www.mds.org.br.

As marchinhas de Carnaval continuam com o bloco Batuca-Bresser, em parceria com o Museu da Imigração, que sairá pelas ruas da Mooca levando alegria e muita música com o tema “Estamos todos no mesmo trem”. O evento será no dia 18 às 14h30. Mais informações no site www.museudaimigracao.org.br.

As oficinas do Museu do Futebol serão nos dias 25, 26 e 28 e incluem confecção de máscaras de Carnaval com sacolas de papelão e de lançador de confetes. Os participantes poderão brincar com os lançadores após confeccioná-los e levá-los para casa. Confira os dias e horários das atividades em www.museudofutebol.org.br.

No Museu Afro Brasil será ministrada a oficina de confecção de tambores no dia 18, às 14h00, com materiais de fácil manipulação (PVC e fita adesiva). Em seguida, os participantes irão tocar os instrumentos e experimentar palavras, movimentos, músicas e brincadeiras congolesas. Mais informações no site www.museuafrobrasil.org.br.

O Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) fará a “Maratona Infantil em ritmo de festa”, edição especial pré-Carnaval, no dia 19, das 10h00 às 17h00, com brincadeiras, contação de histórias, maquiagens artísticas, oficinas de máscaras e confecção de instrumentos musicais. Na área externa, os pequenos também poderão se divertir com um bloquinho inspirado na atual exposição do Museu, “Silvio Santos Vem Aí”. Algumas atividades exigem retirada de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria, mas todas são gratuitas. Informações no site www.mis-sp.org.br.

Na Casa das Rosas haverá no dia 12, às 15h00 a contação de histórias da Cia. Arlecrim, com a atividade “O que é que o Caymmi tem?”. São brincadeiras e músicas inspiradas na obra do compositor Dorival Caymmi. Entre as canções que serão interpretadas ao vivo estão Maracangalha, Marina, O Samba da Minha Terra e Saudades da Bahia. Mais informações no site www.casadasrosas.org.br.

A Casa Guilherme de Almeida realizará um curso gratuito de cinema nos dias 21 e 22, das 19h00 às 21h00, sobre a história das famosas chanchadas carnavalescas. Serão exibidos trechos de filmes como Carnaval no Fogo (1949), Aviso aos Navegantes (1950) e Mulheres e Samba (1956). São 45 vagas e classificação é de 18 anos. Mais informações no site www.casaguilhermedealmeida.org.br.

No dia 24 de fevereiro, a Oficina Cultural Casa Mário de Andrade realiza, a partir das 18h00, o Bloquinho do Mário. Com repertório do Grupo Cirandar e do compositor Magno Camilo, o bloquinho promete resgatar o samba proveniente das senzalas e terreiros batizado na década de 1930 como “samba rural”. Os destaques ficarão por conta das marchinhas “Ô Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga; “A Jardineira”, de Benedito Lacerda e Humberto Porto; “Mamãe Eu Quero”, de Vicente Paiva e Jararaca e muitas outras. Além dos clássicos, os foliões poderão conferir também a inédita “Marchinha do Mário”. Mais informações no site https://www.oficinasculturais.org.br.

Já a Oficina Cultural Oswald de Andrade apresenta nos dias 21 e 24 de fevereiro, às 20h00, o espetáculo Prelúdio, de Marcos Sobrinho, criado a partir de um poema sonoro de uma bateria de escola de samba. Com imagens sobre o rito do carnaval encontradas no livro “Antropologia da Face Gloriosa”, de Arthur Omar, o estudo de movimentos incorpora as diversas influências e rituais do samba. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. São 30 lugares e a classificação é de 14 anos. Mais informações no site https://www.oficinasculturais.org.br.