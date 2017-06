No terceiro fim de semana de cada mês o Museu do Futebol monta o Espaço Dente de Leite. A área é reservada para o livre brincar, voltada a bebês de até 3 anos e seus responsáveis. Em julho, o espaço estará aberto nos dias 15 e 16, entre 10h30 e 15h30.

Aos sábados e domingos o Museu oferece visitas educativas, com início às 11h, além dos jogos e oficinas, entre 14h e 15h30. O objetivo é fazer os visitantes aproveitarem o espaço e dialogarem de forma descontraída com temas inspirados no acervo.

Entre outras atividades educativas programadas para o mês de julho, será realizada a Oficina “Perceber a Cidade”, no domingo (09). Lá os participantes desenharão o trajeto realizado para chegar ao Museu do Futebol e tudo aquilo que marcou o percurso. Poderão ser desenhados pontos de referência, paisagem, as pessoas, sensações vividas e o que mais tiver feito parte.

Aos sábados a entrada para o Museu do Futebol é sempre gratuita. E para participar das atividades basta estar no espaço e se juntar ao grupo.

Veja aqui a programação completa do mês de julho.

A programação está sujeita a alterações. Mas, somente quando houver jogos no Estádio do Pacaembu. E o estacionamento fica na Praça Charles Miller, com necessidade do uso de Zona Azul Digital.