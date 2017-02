Museu Florestal conta com acervo totalmente feito de madeira

Inaugurado em 1931, Local conta com objetos feitos com mais de 30 espécies de árvores, todos extraídos do próprio parque





Você sabia que a Cidade de São Paulo possui o Museu com maior acervo de madeiras da América Latina? O Museu Florestal Octávio Vecchi, que fica no Horto Florestal, possui um acervo feito com diversos tipos de madeira, todos extraídos do próprio parque.

O material foi usado para fabricar das janelas do prédio às cadeiras, lustres, quadros, e até mesmo o chão. Por conta disso o visitante precisa vestir pantufas especiais para entrar no local.

O museu, inaugurado em 1931 foi criado pelo cientista português Octávio Vecchi e é uma boa oportunidade para conhecer um pouco da diversidade das florestas paulistas.