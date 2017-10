Museu do Futebol tem programação especial para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças será especial no Museu do Futebol! O espaço Dente de Leite, montado todo terceiro final de semana do mês, será ampliado para o feriadão de 12 a 15 de outubro.

Além dos materiais educativos para o livre brincar de bebês com até 3 anos de idade e seus familiares/cuidadores, brinquedos desenvolvidos pelo Erê Lab estarão disponíveis para crianças de todas as idades.

Com especialidade no uso de materiais sustentáveis e criativos, os brinquedos apresentados no espaço são o Prisma e o Metalofone, que estimulam a percepção dos sons e texturas. Os brinquedos foram criados para serem acessíveis a crianças com deficiência.

Contação de História

Convidados especialistas em contar histórias também fazem parte da programação. O renomado autor de livros infanto-juvenis Pedro Bandeira estará no Museu no dia 12/10, das 11h às 12h, contando histórias alegres sobre futebol e divertindo a garotada. “Maria Viola com quem está a bola?” é a contação de histórias programada para o dia 15/10. A educadora Mirela Esteles trará ao Museu contos da tradição oral permeados por músicas e brincadeiras tradicionais com bola, também das 11h às 12h.

Uma série de outras atividades educativas, como Visitas Mediadas e Oficinas, acontecerá no Museu do Futebol para que todos aproveitem ainda mais o passeio cultural do feriadão no Estádio do Pacaembu. Confira a programação completa no site www.museudofutebol.org.br/agenda