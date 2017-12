Museu do Futebol tem programação educativa com entrada gratuita

Neste sábado (9) as atividades fazem parte de ações do “Sonhar o Mundo”, com encontro de colecionadores de camisas e muito mais

O próximo sábado (9) será especial no Museu do Futebol, que está com horário estendido até 20h e entrada grátis, além de oferecer uma programação diferenciada.

Como parte das ações do “Sonhar o Mundo”, diferentes ações educativas serão realizadas com os visitantes. Pela manhã, entre 11h e 12h30, haverá visita mediada com abordagem de temas relacionados a preconceitos a pessoas com deficiência, gênero e etnia, dentro do futebol e na sociedade.

Entre 14h e 15h30, o público terá a oportunidade de participar de duas atividades, realizadas paralelamente: o “Jogo Educativo Respeita a Moça” e o “Futebol Acessível”.

O “Jogo Educativo Respeita a Moça” homenageia atletas e personalidades femininas de vários esportes e testa, por meio de perguntas, os conhecimentos dos participantes, instigando-os a descobrir mais sobre elas.

Já o “Futebol Acessível” oferecerá aos visitantes a oportunidade de conhecer o futebol de uma forma diferente: vendados, eles irão explorar materiais acessíveis, como réplicas de bolas de 1900 e 1930, taças e escudos de times

Pela manhã, paralelamente às atividade do “Sonhar o Mundo”, encontro mensal do Memofut, um Grupo de Literatura e Memória do Futebol que abre as suas reuniões para o público interessado em ampliar seus conhecimentos sobre o futebol.

Durante todo o dia, entre 10h e 17h, será realizado ainda o encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol, na fachada do Estádio do Pacaembu. O evento será na área externa do Museu, onde também ocorrerá o Bazar especial de Natal no Flor Café, com expositores de diversos segmentos.

Ainda na área externa acontecerá a Corrida do Projeto Arrastão, a partir das 14h; A atividade estimula a prática de atividade física para toda a família, tem roteiro de visitação e ocupará o estacionamento da Praça Charles Miller e o estádio do Pacaembu.